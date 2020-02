Túto vetu počúvam často od policajtov a vojakov. V rámci predvolebného boja sa šíri fáma, že strana SaS siahne na výsluhové dôchodky príslušníkom PZ a ozbrojených síl SR. Naposledy som viedla rozhovor s príslušníkom PZ v piatok.

Ľudia sú znechutení a deprimovaní dianím v spoločnosti predovšetkým v posledných dvoch rokoch. Či už budeme hovoriť o prvovoličoch, študentoch, ekonomicky aktívnych ľudoch v strednom veku, starších, alebo dôchodcoch. Špecifickú kategóriu voličov tvoria zamestnanci štátnej správy a zamestnanci PZ a ozborojených síl SR. Nielen príslušníci v PZ sa nevedia rozhodnúť, ktorej strane vloží hlasovací lístok do urny. Tak ako väčšina z nás, aj oni chcú za svoju prácu adekvátnu odmenu, aby napĺňali svoje poslanie „Pomáhať a chrániť“.

Drvivá väčšina z nich sú poctiví a slušní ľudia, ktorí svoju prácu vykonávajú najlepšie, ako vedia. Veľkým problémom dnes je ich závislosť od politickej moci. Veľakrát sa totiž stretávajú s tým, že je na nich vyvíjaný nátlak so strany vedenia vo veciach, ktoré by mohli poškodiť ľuďom blízkym vládnym špičkám. Toto musí skončiť a nepochybujem o tom, že zmena 29. februára aj skutočne nastane. Práve takéto debaty s viacerými policajtmi a vojakmi za posledný mesiac ma utvrdili v tom, že aj oni cítia, že tak potrebná zmena pre Slovensko je na dosah.

Strana SaS v januári tohto roku predstavila svoj volebný program, ktorý má 1.144 konkrétnych riešení, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Tento program bol viacerými odborníkmi vyhodnotený ako najlepší s pomedzi všetkých politických strán, ktoré kandidujú v týchto voľbách. Na programe SaS pracovali stovky hodín desiatky odborníkov, aby napísali ten najlepší program pre všetky oblasti spoločenského života, ktoré vníma SaS ako nefungujúce. Svoje miesto v programe SaS majú aj príslušníci PZ a ozbrojených síl SR, ktoré strana SaS považuje za dôležité, a to najmä Vnútorná bezpečnosť a Obrana, čo sú aj názvy programov. Stav je dnes v tejto oblasti taký, že medzi mladými nie je o prácu v silových zložkách záujem. Dôvod je prostý, je to spôsobené nízkymi nástupnými platmi, nedôstojným sociálnym statusom, ale i nevyhovujúcimi podmienkami na to, aby mohli vždy, keď si to vyžaduje situácia zasiahnuť bez obáv z následnej represie. Problém vnímame aj v oblasti hodnotiaceho systému, kde má značný vplyv kvantita na úkor kvality.

Volebný program strana SaS kreovala práve s dôrazom na to, aby bola schopná garantovať, že všetci dnes slúžiaci príslušníci PZ a ozbrojených síl SR budú mať nárok na výsluhové dôchodky, ako aj na mzdové náležitosti v zmysle súčasných platných pravidiel. Zároveň Sas navrhuje odpolitizovanie obsadzovania riadiacich pozícií, personálnu stabilizáciu, zrušenie plánovania výšky vybraných pokút pre policajtov a mnoho ďalších opatrení. Každý, kto aspoň trochu sleduje dianie na politickej scéne vie, že čo SaS povie, to platí.

Lebo aj príslušníci PZ a ozbrojených síl SR si zaslúžia istoty.